В проводившей работы на шахте в Соликамске компании извинились перед семьями погибших

Начальник ФГУП «Управление строительства - 30» Андрей Максимов попросил прощения у семей погибших в результате возгорания на шахте в Соликамске. Компания проводила там работы.

Вместе с тем он заявил, что организация оплатит похороны погибших горняков, а также выплатит компенсации в размере двух миллионов рублей их семьям.

«Со своей стороны мы сейчас принимаем меры по работе с семьями пострадавших. Конечно же, мы возьмем все затраты по похоронам наших работников», - рассказал он.

Максимов добавил, что если в семьях погибших были иждивенцы, то каждый из них получит помочь в размере среднемесячного заработка погибшего кормильца.

В субботу, 22 декабря, на строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3» произошло задымление. В зоне ЧП оказались девять человек. В момент инцидента под землей находились 17 человек, восемь из них удалось вывести на поверхность.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Соликамске горняков. Двадцать четвертое декабря на территории Пермского края объявлено днем траура.