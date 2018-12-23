Путин выразил соболезнования родственникам погибших горняков

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Соликамске горняков. Двадцать четвертое декабря на территории Пермского края объявлено днем траура.

Глава государства также дал распоряжение следственным органам разобраться с причинами, которые привели к гибели людей.

Соответствующее поручение подписал губернатор Максим Решетников. Глава региона также распорядился материально поддержать семьи погибших. Дополнительно они получат по одному миллиону рублей.

ЧП на горнорудной шахте ПАО «Уралкалий» произошло этим утром. После сильного пожара и задымления на глубине 364 метра остались девять горняков.

Несмотря на все попытки спасателей пробиться к людям, успехом они не увенчались. Позже были обнаружены тела восьми погибших. Еще одного шахтера не могут найти до сих пор.