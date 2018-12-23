Один человек погиб в результате пожара в новосибирской больнице

Двадцать третьего декабря в одной из больниц Новосибирска вспыхнул пожар. Инцидент произошел в Октябрьском районе на улице Тургенева, 155, уточнили в МЧС по региону.

Известно, что площадь возгорания достигла 20 квадратных метров. В результате из учреждения были эвакуированы более 50 человек. Вместе с тем известно об одном погибшем.

«В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности и мебель, палата закопчена по всей площади», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что из хирургического отделения были эвакуированы 40 человек, из которых 12 - лежачие больные. В 15:03 пожар был ликвидирован.

К тушению пожара были привлечены шесть единиц техники и 19 человек личного состава.