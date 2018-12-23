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Испытания США двух «царь-бомб» показали на видео

Наталия Майорова
12:01 23.12.2018
Внешне пробивание поверхности «царь-бомбой» напоминает взрыв боеприпаса средней мощности. Спустя несколько секунд из земли вырывается пламя.
Видео: The Aviationist, YouTube

Испытания пары сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator появились в Сети. Уточняется, что боеприпасы сбросил стратегический бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit с авиабазы Whiteman в Миссури.

Корректируемая противобункерная авиабомба повышенной мощности GBU-57 была создана для уничтожения хорошо защищенных подземных укреплений. В частности, МОР сделали чрезвычайно тяжелой - боеприпас весит 13,6 тонны. Кроме того, бомба способна проникать в грунт на глубину до 61 метра или же пробивать 19 метров армированного бетона, что примерно равно высоте шестиэтажного здания.

На кадрах, опубликованных на YouTube, особенности работы МОР хорошо заметны. Например, после сброса бомба сначала раскрывает стабилизаторы, а уже после устремляется к земле. Внешне пробивание поверхности напоминает взрыв боеприпаса средней мощности. Спустя несколько секунд из земли вырывается пламя.

Бомба была разработана в 2007 году компанией Boeing.

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