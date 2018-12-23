Власти Пермского края объявили траур по погибшим горнякам

Двадцать четвертое декабря объявлено днем траура по погибшим в Соликамске горнякам. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Максим Решетников.

Он также распорядился выплатить родным и близким погибших дополнительную компенсацию в сумме одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Этим утром в стволе горнорудной шахты ПАО «Уралкалий» произошел сильный пожар.

На поверхность успели выйти восемь человек. Девять остались под землей на глубине 364 метра.

Спасатели долго не могли добраться до людей, мешали задымление и деформация ствола шахты. Позже были обнаружены тела восьми горняков, поиски девятого продолжаются.

Ранее стало известно, что у всех погибших рабочих были дети. Сейчас близкие шахтеров из Башкирии выехали на место ЧП.

Власти региона обещали оказать им всестороннюю помощь и поддержку.