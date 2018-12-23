СМИ узнали о несовершеннолетних детях у погибших в Соликамске горняков

У погибших в Соликамске горняков остались четверо детей. Среди шахтеров, тела которых были обнаружены в забое, трое жителей Башкирии, сообщает РИА Новости.

«Все трое погибших имели семьи, у всех по двое детей, четверо из них несовершеннолетние, самому маленькому ребенку три года», - рассказали в региональном министерстве труда.

В пресс-службе администрации Пермского края сообщили, что к месту трагедии выехали родственники и близкие погибших горняков из Башкирии.

«Родственники выехали, всем им будет оказана всесторонняя помощь», - рассказали в пресс-службе.

Этим утром в стволе горнорудной шахты ПАО «Уралкалий» возникло задымление. Огонь вспыхнул во время проведения работ.

На поверхность вывели восемь человек, девять остались под землей. По сообщениям спасателей люди находятся на глубине 364 метров. Связь с ними потеряна.

Спуститься к ним спасатели не смогли. Этому мешает сильное задымление, горящий огонь и деформация ствола шахты. Тела восьми горняков уже обнаружены, поиски девятого продолжаются.

По факту трагедии в Пермском крае возбуждено уголовное дело.