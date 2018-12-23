Двигатель российского производства РД-180 восхитил Илона Маска

Глава компании SpaceX Илон Маск оценил двигатель РД-180 российского производства НПО «Энергомаш», который используется на американской ракете-носителе Atlas-5. Он назвал его великолепным с точки зрения конструкции.

При этом Маск устыдил американские компании, которые используют этот двигатель.

«Стыдно, что (компаниям - прим. ред.) Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на (ракете - прим. ред.) Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», - написал он в своем Twitter.

Российский жидкостный ракетный двигатель РД-180 применяется на первой ступени американской ракеты Atlas-5. В настоящее время было выполнено 85 полетов двигателя.

Ранее сообщалось, что двигатель РД-180 предлагалось использовать в качестве российской ракеты сверхтяжелого класса. Россия передала США четыре ракетных двигателя РД-180 по действующему контракту.