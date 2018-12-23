Режиссер Баскова серьезно пострадала в аварии на ТТК

Кинорежиссер и сценарист Светлана Баскова серьезно пострадала в ДТП на Третьем транспортном кольце. Женщина находилась за рулем своего внедорожника, когда внезапно почувствовала себя плохо.

Врачи из кардиологической бригады неотложки начали оказывать помощь Басковой прямо на обочине дороги, в районе Гагаринского метромоста.

В этот момент водитель еще одного джипа спровоцировал занос крупнотоннажной фуры, которая врезалась в стоящие на островке безопасности машины скорой помощи и внедорожник режиссера.

От удара пострадала сама Баскова и еще шесть человек, среди которых бригада медиков. Пятеро госпитализированы.

Для того чтобы освободить проезжую часть от разбитых машин, сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть съезд на Комсомольский проспект и само ТТК.

