Каноническая УПЦ раскрыла планы Украины о готовящейся провокации

Сельские советы Винницкой области Украины рассказали о полученных звонках с требованием надавить на сельских священников канонической УПЦ, а также с призывами к организации провокаций вблизи храмов и агитации местных жителей к переходу в «новую церковь».

На сайте просветительского отдела УПЦ сообщается о том, что звонки поступали в субботу, 22 декабря, от заместителя Бершадской районной государственной администрации.

Вместе с тем в сообщении уточняется, что в случае если председатель сельского совета сможет убедить местного священника перейти в так называемую новую церковь, то Бершадская районная власть поспособствует организации «доставки» так называемых прихожан для участия в фальшивых «приходских» собраниях.

«Духовенство Украинской православной церкви считает, что вышеупомянутые противоправные "мероприятия" чиновников не исключены и агрессивные намерения радикалов получили добро из руководящих государственных верхов города Винницы», - отмечается на сайте просветительского отдела УПЦ.

По этой причине священники и верующий Тульчинской епархии УПЦ заявили о том, что готовы защищать свои храмы от противоправных действий чиновников и радикальных депутатов.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Киев не вмешиваться в церковные дела. При этом в ведомстве подчеркнули, что именно так и следует делать светскому государству.