Количество погибших от цунами в Индонезии достигло 168 человек

Мощное вулканическое цунами в Индонезии унесло жизни свыше 168 человек, ранены почти 750. До этого погибшими числились 60 местных жителей.

Как сообщают спасатели, число жертв может увеличиться, так как разрушено огромное количество домов и несколько отелей.

Пожарные пока не могут добраться до всех пострадавших. Гигантские волны обрушились на западное побережье Индонезии в самый разгар субботнего вечера.

Пока не известно, есть ли среди пострадавших наши соотечественники. В российском посольстве уже проверяют списки погибших и раненых. Цунами вызвало извержение вулкана Кракатау. Больше всего пострадали прибрежные города на островах Ява и Суматра.

Ранее индонезийские СМИ рассказали о трагедии, которая произошла на концерте местной поп-группы.

Гигантская волна смыла сцену с выступавшими на ней артистами прямо в океан. Солист и его жена пропали без вести.