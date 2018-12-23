Экономисты рассчитали валютные курсы на новогодние праздники

Экономисты рассчитали приблизительный курс доллара и евро на январские праздники. По их расчетам ситуация на западных рынках в предрождественскую неделю будет спокойной, что отразится на стоимости рубля.

Первые признаки валютной волатильности проявят себя в первую неделю наступившего года, когда увидят свет новые данные по рынку недвижимости в США и традиционные публикации по нефтяным запасам, рассказал в интервью «Российской газете» эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«В промежуток январских праздников имеются курсовые риски, связанные с тем, что Банк России не участвует в рыночных операциях и, по сути, не "присматривает" за рынком. Не исключаю, что первый рабочий день нового года мы встретим при курсе 70 рублей за доллар или даже выше», - прогнозирует эксперт.

Подставить плечо национальной валюте может золото. Китай и Индия ожидаемого нарастят покупки драгоценного металла, что связано с годовой цикличностью. Рассчитывать на помощь нефти не приходится.

Что касается европейской валюты, то последняя неделя уходящего года мало чем будет отличаться от показателей сегодняшнего дня. За один евро в обменных пунктах будут просить 78,80 рублей.

На пике доллар пробудет недолго. Как считает Рожансковский, рубль отыграет свои позиции к окончанию каникул и закрепится на отметке в 69 рублей.

Иные сценарии на валютном рынке возможны в случае кардинальных перемен на юго-востоке Украины.