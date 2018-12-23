Американские СМИ назвали телефонный разговор Трампа и Эрдогана о Сирии причиной «катастрофичных» событий

Издание The Washington Post назвало телефонный разговор американского президента Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе войск США из Сирии причиной «катастрофичных» событий.

Издание уточняет, что во время беседы, которая состоялась 14 декабря, Эрдоган в очередной раз поинтересовался, почему США для борьбы с ИГ* продолжают поставлять оружие сирийским курдам, а также поддерживать их – несмотря на то, что Трамп уже заявлял о победе над террористами.

«Знаете что? Она (Сирия – прим. ред.) ваша. Я ухожу», - заявил Трамп.

По данным издания, именно этот телефонный разговор стал причиной «катастрофичных» событий и затем привел к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Ранее Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск США из Сирии. Сейчас в САР находится около двух тысяч американских военнослужащих.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет понимания того, каким образом, куда и когда намерены уйти американцы из Сирии. Также отсутствует ясность по поводу того, что означает «следующая фаза» кампании.