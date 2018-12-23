Западные СМИ назвали возможные «очаги» третьей мировой войны

В будущем году наиболее «горячими» регионами, где может начаться третья мировая война, по-прежнему станут Южно-Китайское море, Персидский залив и Корейский полуостров. Однако теперь в данный перечень вошла и Украина, уточняет автор материала в журнале The National Interest.

В частности, профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли отметил, что одной из так называемых «горячих» точек является именно Южно-Китайское море, где ведется противостояние американской и китайской сторон. США и КНР ведут друг с другом торговую войну, уточнил эксперт, однако борьба пока еще реализуется в рамках экономических санкций и споров о тарифах. Однако Фарли не исключает, что по мере ухудшения двусторонних отношений конфликт может выйти за рамки.

Также профессор отметил, что третья мировая война может начаться на Украине, о чем свидетельствует недавний инцидент в Керченском проливе. Фарли добавил, что ситуация вызвала рост напряженности в регионе.

При этом он отмечает, что вероятнее всего Россия не заинтересована в «нарушении статуса-кво» перед выборами на Украине, которые в свою очередь могли бы внести неопределенность в ситуацию.

Фарли заявил, что третьим «горячим» регионом все еще остается Персидский залив, где напряженность возрастает из-за экономического давления США на Иран, а также по причине конфликтов в Йемене и Сирии.

Четвертым местом Фарли назвал Корейским полуостров, и это - несмотря на последние мирные инициативы США и КНДР. Он предположил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могут испортиться в любой момент, при том, что разногласия по корейскому вопросу есть также у Китая и Японии.

Автор материала не исключает, что из-за напряженности взаимоотношений между США и КНР так называемые «горячие точки» со временем могут возникнуть и в других регионах.

Фарли приходит к выводу, что из-за кризиса военной гегемонии США и сложившегося мирового порядка в ближайшем будущем может стать более опасно, чем в прошлом.

Ранее директор Музея войск ПВО военный историк Юрий Кнутов считает, что грамотная внешняя политика России помогает избежать масштабного военного конфликта. Об этом он заявил в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», отвечая на вопрос, может ли в скором времени начаться третья мировая война.