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Французская полиция применила водяные пушки против «желтых жилетов»

Ян Брацкий
09:14 23.12.2018
Разъяренная толпа протестующих обратила в бегство вооруженный отряд полицейских.
Фото: Sathiri KelpaZUMAPRESS.com, Globallookpress

В центре Парижа полиция применила водяные пушки, чтобы разогнать протестующих против президента Макрона и его политики. Новая, уже шестая по счету акция «желтых жилетов», снова закончилась беспорядками.

Самые ожесточенные столкновения опять бушевали на Елисейских полях. Здесь митингующим удалось обратить отряд полиции в бегство.

Разъяренная толпа не испугалась даже направленного на них пистолета. В стражей порядка летели камни, бутылки и даже самокат.

Полицейским пришлось в спешке отступить.

Помимо Парижа, акции протеста прошли в Лионе, Лилле, Нанте. Всего на улицы по всей стране в субботу вышли 40 тысяч человек.

И это при том, что главные требования «желтых жилетов» французские власти уже выполнили - отменили налог на топливо и повысили минимальную зарплату.

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