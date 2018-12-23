Губернатор Пермского края рассказал, почему попытки спасти рабочих в Соликамске оказались неудачными

Губернатор Пермского края Максим Решетников уточнил, что к моменту, как он прибыл на место ЧП, там уже начались работы горноспасателей.

«Четвертая попытка была неудачной, потому что температура была 70 градусов. Работы велись на отметке в -365 метров, причем вся шахта имеет глубину в 400 метров. Они поднялись, началась проливка, потом были пятая и шестая попытки. И после шестой попытки к четырем часам ночи стало понятно, что шансов достать ребят живыми нет. Тушение продолжается, огонь в шахте по-прежнему открыт», - уточнил он.

Вместе с тем Решетников рассказал о том, кем были погибшие на шахте работники.

«Из этих девяти ребят пятеро - пермяки из Соликамска, один парень из поселка Сараны, трое ребят из Башкирии, один парень из Краснодарского края», - добавил он.

Ранее стало известно, что спасателям удалось обнаружить тела восьми рабочих, который вместе с другими шахтерами оказался в западне в Соликамске. Ранее там произошло задымление.

Как уточнили в оперативном штабе, в настоящее время последний очаг возгорания спасатели ликвидируют. Известно, что подъем тел погибших пока не начинался.

Инцидент произошел на шахте «Уралкалия» в Соликамске в субботу, 22 декабря. В результате под землей оказались заблокированы девять человек, еще восьмерых удалось вывести на поверхность. Спасатели предприняли попытки добраться до оставшихся под землей людей, но преградами стали высокая температура и задымление. По предварительным данным, задымление произошло из-за строительных работ.