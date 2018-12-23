В Индонезии цунами смыло группу прямо во время концерта: видео

В Индонезии музыкантов смыло гигантской волной. Трагедия произошла в городе Танджунг-Лесунг прямо во время выступления коллектива Seventeen.

Популярных в стране поп-исполнителей унесло потоком вместе со сценой в считанные секунды. На кадрах, которые очевидцы происшествия разместили в Twitter слышны крики музыкантов и многочисленных зрителей.

Индонезийское издание TribunJakarta.com, сообщает, что солист группы Дилан Сахара и его супруга пропали без вести.

Цунами обрушилось на прибрежную зону в Пандегланге, Бантене и Южном Лампунге вечером.

По последним данным в списке пострадавших значится почти 600 человек, 43 погибли. Двое числятся пропавшими без вести. Множество жилых домов полностью разрушены.

Вероятной причиной цунами специалисты называют подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.