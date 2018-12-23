Жительнице Донбасса, бежавшей от войны, подарили квартиру и вручили российский паспорт

Беженка из Донбасса Людмила Сухоносова наконец получила российский паспорт по упрощенной схеме и теперь готовится справлять новоселье.

Там для нее приобрели квартиру. Это счастливый конец весьма драматической истории.

Четыре года назад Людмила Сухоносова спасаясь от войны, с внуком-сиротой на руках, бежала из Макеевки сначала в Харьков, потом в Симферополь в лагерь для временных переселенцев, затем в Якутск.

Жить приходилось в аварийном деревянном доме, фактически без денег, рассчитывая только на помощь добрых людей. Обо всем этом Людмила написала в администрацию президента. И вот, результат.

«Когда мне вручили этот паспорт, у меня даже слезы потекли от радости. Я не только для себя добивалась, мне важнее было добиться российского гражданства именно для внука. Чтобы он получил в 14 лет российский паспорт», - признается Сухоносова.

Вместе с российским гражданством Людмила получила право на пенсию и льготы.

Помогать пожилой женщине и ее внуку в решении бытовых проблем готова Общественная палата и уполномоченный по правам ребенка.