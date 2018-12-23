Первое в истории ограбление банка на Шпицбергене стало самым неудачным

На арктическом архипелаге Шпицберген впервые ограбили банк, и этот инцидент стал самым безрассудным в истории.

Налетчик напал на отделение с ружьем и похитил 70 тысяч крон - что примерно равно полумиллионам рублей.

Однако со Шпицбергена на материк добраться можно только на самолете. В городе Лонгийр, где находится банк, живет всего две тысячи человек - и все друг друга знают.

В результате грабителя задержали всего через 20 минут. Злоумышленником оказался турист из России.