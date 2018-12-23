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Посольство РФ назвало провокацией прибытие корабля ВМС Великобритании на Украину

Наталия Майорова
07:41 23.12.2018
Ранее глава министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон направил в Одессу корабль британских ВМС с целью «послать сигнал России».
Посольство РФ назвало провокацией прибытие корабля ВМС Великобритании на Украину
Фото: YorukIsik, twitter

Направив военный корабль к берегам Украины, британская сторона подстрекает Киев к новым провокациям. С таким заявлением сообщили в пресс-службе в РФ.

Разведывательный корабль британского флота зашел в порт Одессы. Ранее глава министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон направил в Одессу корабль британских ВМС с целью «послать сигнал России».

«Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом Гатвик, похоже, Уильямсон занялся более надежным делом - подстрекательством Украины к новым военным провокациям», - цитирует сообщение посольства РИА Новости.

При этом в российском ведомстве отметили, что сигнал в РФ приняли, и заключается он в том, что «на какие бы безответственные шаги не пошел киевский режим, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ему политическую и военную поддержку».

«Именно так в Лондоне пытаются "содействовать" урегулированию внутриукраинского конфликта», - добавили в российском посольстве.

Дипломат подчеркнул, что поездка Уильямсона в Одессу выглядит особенно показательно в условиях подготовки украинским президентом Петром Порошенко так называемой «военной акции».

Двадцать пятого ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России, после чего двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. В результате корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены - им оказали медпомощь, их жизни в настоящее время ничего не угрожает. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

Ранее британские СМИ предрекли «третью мировую войну» из-за инцидента в Керченском проливе. В частности, таблоид опубликовал статью, в которой сообщается, что российский фрегат в настоящее время якобы движется в сторону Азова из-за так называемой угрозы «третьей мировой войны между Москвой и Киевом».

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