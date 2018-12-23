В ГА ООН приняли резолюцию Украины по Крыму

В Генассамблее ООН приняли резолюции Украины по нарушению прав человека в Крыму. Ранее экономический комитет отказался ее финансировать.

В частности, как уточняет РИА Новости, за принятие документа проголосовало 65 стран, против - 27. Однако 70 стран, тем не менее, от ответа воздержались.

Пятнадцатого ноября третий комитет Генассамблеи ООН, который отвечает за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял проект этой резолюции. Тогда число стран, которые проголосовали «за», составило 67, «против» - 26, а воздержалось 82 человека.

За эту же резолюцию в 2016 и 2017 годах проголосовали 70 государств, против - 26, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно.