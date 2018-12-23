Шредер раскритиковал США за попытки остановить строительство «Северного потока-2»

Герхард Шредер упрекнул власти США за попытки остановить строительство магистрального газопровода «Северный поток-2».

Экс-канцлер ФРГ, а ныне глава комитета акционеров компании Nord Stream выступил за независимую от Вашингтона европейскую торговую политику.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«Американцы делают это не из-за своей любви к Украине, а потому, что сами хотят поставлять газ в Германию. Их сжиженный газ хуже по качеству, но при этом дороже, чем трубопроводный газ», - предположил Шредер.

Также бывший канцлер недоволен диктатом со стороны Вашингтона, который запрещает Европе торговать с рядом стран.

Подобное поведение Германии, которая до сих пор прислушивается к окрикам из-за океана, в конечном итоге может привести к тому, что страна потеряет эконмические связи со своими соседями и многолетними партнерами.

Герхард Шредер в своем интервью особо подчеркнул, что не является антиамериканистом, однако считает, что внешняя политика Германии должна быть направлена на сохранение относительной независимости от США.

«Северный поток-2» - проект магистрального трубопровода из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы укладываются на дно Балтийского моря.

Против реализации проекта резко выступает Украина и США. Президент Порошенко опасается, что Киев потеряет значительные деньги из-за отмены транзита топлива в Европу по своей территории, а Трамп пытается принудить Брюссель к закупкам американского сжиженного газа.

В Кремле не раз объясняли, что строительство газопровода сугубо экономический проект, направленный на диверсификацию маршрутов газовых поставок европейским потребителям.