СМИ узнали об отдыхе детей брянских чиновников в Турции за счет благотворителей

В Брянской области дети чиновников из города Клинцы отдохнули за счет благотворительного фонда в Турции. Об этом сообщается на региональном портале «Клинцы.Инфо».

Согласно материалу издания, в марте текущего года 50 местных детей посетили турецкий город Демре, который стал побратимом Клинцов. При этом поездка была оплачена за счет средств Фонда имени после РФ в Турции Андрея Карлова, по мнению которого Клинцы были его второй родиной.

В частности, благотворительный фонд оказывает помощь несовершеннолетним, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, а также детям с тяжелыми заболеваниями.

По данным портала, на отдыхе оказались дети чиновников, депутатов, а также сотрудников правоохранительных органов. В прокуратуре Клинцов уточнили, что при распределении бесплатных путевок были допущены нарушения, например - местные жители оказались не уведомлены о данной акции благотворительного фонда. Сами дети отбирались властями для поездки по собственному усмотрению.

Глава Клинцов Олег Шкуратов и вовсе заявил, что проблемы в данной ситуации не видит, поскольку в Турцию были направлены дети, которые добились успехов в общественной деятельности или учебе. При этом дочь Шкуратова тоже оказалась среди отдохнувших школьников, поскольку она по словам отца является призером соревнований по легкой атлетике.