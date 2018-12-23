Тела восьми человек обнаружили в шахте в Соликамске

В аварийной шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек. В субботу, 22 декабря, там произошло возгорание.

Как уточнили в пресс-службе правительства Пермского края, тела людей были обнаружены на разных уровнях шахты.

«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне - тела еще шестерых человек», - цитирует сообщение ТАСС.

Всего в шахте оказались заблокированы девять человек. В настоящее время спасатели готовятся еще к одному спуску.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что шансов на спасение девятерых строителей, заблокированных в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске, нет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных строительных работ.