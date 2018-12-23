Российские военные раздали детям в Сирии мячи и форму московского «Спартака»

В преддверии Рождества, в сирийской провинции Дамаск, представители Центра по примирению враждующих сторон, провели гуманитарную акцию в спортивной школе футбольного клуба «Кунейтра». Школа не прекращала работу даже во время войны, а часть тренировочной базы была разрушена в ходе боевых действий.

«Во время войны мы не прекращали работу, мы тренировали детей. И иногда наши занятия прерывались обстрелами. Снаряды падали прямо на это поле и нам пришлось бежать в укрытие», - сказал тренер клуба «Кунейтра».

Российские военные привезли в подарок 25 футбольных мячей и спортивную форму с символикой московского «Спартака». Юные футболисты были в восторге от подарков, а представители Центра по примирению пожелали мальчишкам в будущем играть не хуже московского клуба. Сирийский футбол сейчас переживает второе рождение.

Это не первая подобная акция российских военных по поддержке профессионального спорта в Сирии. Ранее футболисты российского клуба уже передавали подобные подарки в сирийские провинции.