Российские операторы могут отменить роуминг между Россией и Белоруссией в 2019 году

Абоненты российских сотовых сетей смогут принимать бесплатные входящие вызовы в Белоруссии к середине 2019 года в том случае, если местные сотовые операторы снизят тарифы по пропуску трафика до российского уровня. Об этом заявил глава Минкомсвязи Константин Носков на Парламентском собрании Союза России и Белоруссии, пишет ТАСС.

Он отметил, что сейчас тарифы на интерконнект в Белоруссии являются самым высоким в СНГ и составляют примерно 30 американских центов за минуту, а у российских операторов – от 14 до 19 центов за минуту. Полная отмена роуминга без выравнивания ставок на интерконнект станет причиной потерь в размере 1,5 – 2 миллиарда рублей ежегодно для каждого оператора связи РФ.

Носков рассказал, что страны будут договариваться выровнять ставку уже в феврале 2019 года. Изменения в соглашении между российскими и белорусскими операторами связи будут внесены в мае следующего года.

Министр заключил, что предварительное согласие российских операторов под этим планом есть. Также документ был передан белорусским коллегам.

