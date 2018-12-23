Число жертв цунами в Индонезии превысило 40 человек

Число жертв цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, увеличилось до 43 человек. Об этом сообщает индонезийское Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ведомство также информирует, что в результате буйства природы пострадали 584 человека.

Стихийное бедствие произошло в ночь с 22 на 23 декабря. Гигантская волна была зафиксирована в Задонском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. По предварительным данным, причиной цунами мог стать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.