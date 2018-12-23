Приостановка работы правительства США продлится минимум до 27 декабря

Частичная приостановка работы американского Кабмина продлится минимум до 27 декабря. Об этом пишет The Washington Post.

«Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что его палата не вернется к законодательной деятельности до четверга, а это значит, что многие федеральные агентства будут закрыты по меньшей мере до следующей недели», - сказано в материале.

Ранее сообщалось, что правительство США частично приостановило работу. Причиной стало отсутствие соглашения между президентом США Дональдом Трампом и конгрессом по финансированию обеспечения безопасности на границе.