Глава Прикамья признал, что шансов спасти горняков в Соликамске нет

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что шансов на спасение девятерых строителей, заблокированных в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске, нет. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что было сделано все возможное для спасения строителей, но спасатели говорят – шансов нет.

Решетников выразил соболезнования семьям и близким запертых рабочих и рассказал, что им будет оказана вся возможная помощь.

По словам главы Прикамья, в шахте продолжается борьба с пожаром.

Напомним, задымление в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске произошло в субботу утром. Тогда там находилось 17 человек. Восьемь из них смогли подняться на поверхность, а в зоне задымления остались девять человек. Представители организации сообщили, что дым был связан с проведением работ в строящемся стволе шахты. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.

Ранее стало известно, что сотрудники экстренных служб не смогли добраться до предполагаемого места нахождения девяти горняков в шахте в Соликамске. Причиной сала слишком высокая температура в шахте.

