В Apple назвали «нормальной» ситуацию с гнущимися iPad Pro

Вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Дэн Риччио ответил на жалобы покупателей новых моделей iPad, которых возмутило, что устройства, после того, как их доставали из коробок, оказывались изогнутыми.

По словам топ-менеджера, такие случаи деформации являются «нормальными». Вице-президент корпорации при этом добавил, что планшеты изготовлены по всем стандартам качества.

Дэн Риччио также подчеркнул, что толщина металла в последней версии iPad Pro составляет 400 микрон, что меньше, чем у предыдущих моделей. Однако, согласно заявлению топ-менеджера Apple, «при нормальном использовании» новинки, с ней ничего не произойдет.

Кроме того, представитель компании заверил, что незначительные искривления корпуса не отражаются на работе гаджета.

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