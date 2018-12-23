Черногория планирует добиться независимости церкви от Сербии

Правительство Черногории намерено добиваться независимости своей непризнанной церкви от Сербской православной церкви. Об этом заявил президент республики Мило Джуканович, сообщает РИА Новости.

По словам президента, для него несомненным фактом является историческая автокефальность Черногорской православной церкви.

Джуканович отметил, что конфессиональный вопрос не надо полностью возлагать на государство, поэтому непризнанная Черногорская православная церковь должна «сделать намного больше для собственной организации и для поднятия авторитета среди местного населения и международной общественности».

Он подчеркнул, что в интересах будущего Черногории и ее стабильности, которой церковь может поспособствовать, нужно продолжить работу по обновлению автокефальной Черногорской православной церкви.

Значительная часть большинства православных верующих Черногории являются прихожанами СПЦ – митрополии Черногорско-приморской, епархии Будимлянско-Никшичской и епарахии Герцеговинско-Захумской. Главой непризнанной Черногорской православной церки является лишенный ранее сана в СПЦ самопровозглашенный черногорский «патриарх» Миращ Дедеич. Несколько приходов в центральной части страны принадлежат его последователям.

Власти республики - сторонники многонационального и многоконфессионального светского государства. Кроме того, они находятся в разногласиях с СПЦ и митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием.

