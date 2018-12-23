Герхард Шредер раскритиковал США за позицию по «Северному потоку - 2»

США негативно относятся к «Северному потоку - 2» не из-за любви к Украине, а потому, что американская сторона сама хочет поставлять газ в ФРГ. Такое заявление сделал экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

«Они (США - прим. ред.) делают это не из любви к Украине, а потому, что сами хотят поставлять газ в Германию: сжиженный газ хуже по качеству, но при этом стоит дороже, чем тот, который поставляют по трубопроводу», - сказал политик в беседе с корреспондентом Welt am Sonntag.

Шредер при этом подчеркнул, что Берлин не должен позволять Вашингтону определять, с кем можно сотрудничать, а с кем нет.

Ранее сотрудник американского Института внешнеполитических исследований Стивен Бланк высказал свои опасения по поводу того, что Европа якобы может попасть «под контроль Кремля» из-за российского газа.

В середине декабря США призвали Германию «прислушаться к мнению соседей» в вопросах отмены строительства газопровода «Северный поток - 2».

