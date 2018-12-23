Австралийские ученые обнаружили более 100 неизвестных науке морских существ

Австралийские ученые обнаружили у берегов Тасмании более сотни видов живых существ, неизвестных прежде науке.

В течение четырех недель специалисты изучали фауну 45 подводных гор. Исследователи сделали 60 тысяч снимков и записали более 300 часов видео.

По информации Scimex, просматривая собранные материалы, ученые заметили множество неизвестных ранее живых организмов. В частности, речь идет о новых видах крабов, омаров, скатов и кальмаров. Кроме того, были открыты редкие разновидности акулы-призрака и атлантических большеголовов.

Ранее сотрудники исследовательского проекта Merlin Burrows объявили о том, что нашли следы Атлантиды, которая, по их мнению, находилась на территории современной Испании.