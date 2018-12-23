В Индонезии из-за цунами погибли 20 человек

На Индонезию обрушилось цунами, из-за которого погибли 20 человек. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий.

Еще 165 пострадали и двое пропали без вести. Были повреждены десятки зданий.

Отмечается, что число жертв может увеличиться.

Цунами произошло в ночь с 22 на 23 декабря. Гигантская волна была зафиксирована в Задонском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Особенно пострадали округа Панденгланг, Южный Лампунг и Серанг. Вероятной причиной цунами агентство назвало подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.

