Умер экс-руководитель Либерально-демократической партии Британии Джереми Эшдаун
Незадолго до своей смерти Джереми Эшдаун сообщил, что врачи диагностировали у него рак мочевого пузыря.
Фото: Tom Nicholson, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Британский дипломат и бывший лидер либеральных демократов Джереми (Пэдди) Эшдаун ушел из жизни в возрасте 77 лет.
«С большим сожалением вынуждены сообщить, что Пэдди Эшдаун умер сегодня вечером после непродолжительной болезни», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Либерально-демократической партии Британии.
Незадолго до своей смерти Эшдаун сообщил, что врачи диагностировали у него рак мочевого пузыря.
Джереми Эшдаун до 1983 года служил в Королевской морской пехоте и в разведывательных службах. Он также в течение четырех лет занимал должность представителя ООН в Боснии и Герцеговине.