Умер экс-руководитель Либерально-демократической партии Британии Джереми Эшдаун

Британский дипломат и бывший лидер либеральных демократов Джереми (Пэдди) Эшдаун ушел из жизни в возрасте 77 лет.

«С большим сожалением вынуждены сообщить, что Пэдди Эшдаун умер сегодня вечером после непродолжительной болезни», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Либерально-демократической партии Британии.

Незадолго до своей смерти Эшдаун сообщил, что врачи диагностировали у него рак мочевого пузыря.

Джереми Эшдаун до 1983 года служил в Королевской морской пехоте и в разведывательных службах. Он также в течение четырех лет занимал должность представителя ООН в Боснии и Герцеговине.