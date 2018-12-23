Вокалист группы «Бумбокс» сравнил Россию с черной дырой
Музыкант также рассказал, что не выступает в России с 2014 года.
Фото: Ali Magomedov, Russian Look, Globallookpress
Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал, что не выступает в России с 2014 года. Кроме того, он сравнил РФ с черной дырой. Об этом он рассказал в шоу «Говорящие головы».
По его словам, «инопланетяне просто высосали эту часть земного шара и она сейчас как черная дыра».
Хлывнюк поделился, что очень соскучился по России и поездка к родным и друзьям, которые проживают в стране. Однако они видятся, когда те приезжают на Украину.