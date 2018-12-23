Спасателям не удалось добраться до места нахождения горняков в шахте в Соликамске

Сотрудникам экстренных служб не удалось добраться до предполагаемого места нахождения девяти горняков в шахте в Соликамске. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе губернатора Пермского края.

«Горноспасатели спустились вниз, в шахту, но им не удалось добраться до предполагаемого местонахождения людей. Сейчас горноспасателей поднимают наверх», - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники службы спасения не смогли достичь места, где, предположительно, находятся рабочие, из-за слишком высокой температуры в шахте.

Ранее стало известно, что спасатели с шестой попытки попали в ствол шахты в Соликамске.

В субботу, 22 декабря, девять горняков оказались заблокированы в шахте Соликамска, где произошел пожар. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных работ. Оперативный штаб по решению возникшей чрезвычайной ситуации возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.