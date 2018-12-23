Во Франции задержали 220 человек на демонстрациях «желтых жилетов»
В акциях, которые прошли в субботу, приняли участие более 38 тысяч человек.
Фото: Nicolas Liponne, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Французская полиция задержала 220 участников демонстраций «желтых жилетов» по всей стране. Об этом сообщила радиостанция France Info.
В МВД республики рассказали, что в субботних акциях протеста приняли участие более 38 600 человек.
Самое большое количество протестующих было задержано в Париже – 140 человек. Отмечается, что ближе к вечеру демонстрации переросли стычки с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водометы.
Ранее стало известно, что 10 человек стали жертвами протестов «желтых жилетов». Последней из них стал водитель, врезавшийся в грузовик, которые митингующие использовали, чтобы перегородить дорогу в городе Перпиньян.