Во Франции задержали 220 человек на демонстрациях «желтых жилетов»

Французская полиция задержала 220 участников демонстраций «желтых жилетов» по всей стране. Об этом сообщила радиостанция France Info.

В МВД республики рассказали, что в субботних акциях протеста приняли участие более 38 600 человек.

Самое большое количество протестующих было задержано в Париже – 140 человек. Отмечается, что ближе к вечеру демонстрации переросли стычки с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водометы.

Ранее стало известно, что 10 человек стали жертвами протестов «желтых жилетов». Последней из них стал водитель, врезавшийся в грузовик, которые митингующие использовали, чтобы перегородить дорогу в городе Перпиньян.

