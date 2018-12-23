Опубликованы кадры с места аварии с участием фуры и скорой помощи в Москве
На место ДТП прибыли спасатели и сотрудники полиции.
Крупное ДТП произошло в Москве на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект. Там фура на большой скорости протаранила карету скорой помощи и внедорожник. Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры с места ЧП.
На место аварии уже прибыли спасатели и сотрудники полиции. В настоящий момент движение в районе ДТП затруднено.
Отметим, что в результате инцидента пострадали два человека.
Ранее сообщалось, что в МВД прокомментировали возможность введения в РФ нормы о пожизненном лишении водительских прав.