Опубликованы кадры с места аварии с участием фуры и скорой помощи в Москве

Крупное ДТП произошло в Москве на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект. Там фура на большой скорости протаранила карету скорой помощи и внедорожник. Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры с места ЧП.

На место аварии уже прибыли спасатели и сотрудники полиции. В настоящий момент движение в районе ДТП затруднено.

Отметим, что в результате инцидента пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в МВД прокомментировали возможность введения в РФ нормы о пожизненном лишении водительских прав.