Причиной хлопка в жилом доме в Москве стал взорвавшийся самогонный аппарат

Взрыв самогонного аппарата стал причиной хлопка в жилом доме на Туристской улице. Пострадавших нет. Об этом сообщает портал m24.

В результате произошедшего частично обрушилась одна из несущих стен здания, также повреждены двери.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры с места хлопка в жилом доме на Туристской улице. На кадрах запечатлено, как рабочие разгребают образовавшиеся завалы.