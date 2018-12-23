Спасатели смогли проникнуть в ствол шахты в Соликамске

Спасатели с шестой попытки попали в ствол шахты в Соликамске, где могут находиться девять горняков. Об этом журналистам рассказала руководитель департамента пресс-службы губернатора и правительства Пермского края Дарья Левченко.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб остановили спуск в строящийся ствол шахты за десять метров до вероятного места нахождения рабочих из-за высокой температуры.

В субботу, 22 декабря, девять горняков оказались заблокированы в шахте Соликамска, где произошел пожар. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных работ. Оперативный штаб по решению возникшей чрезвычайной ситуации возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.