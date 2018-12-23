Американский эксперт призвал к «энергетической революции» против России

Сотрудник Института внешнеполитических исследований Стивен Бланк опасается, что Европа попадет «под контроль Кремля» из-за российского газа. Об этом он написал в статье для New York Post.

Он считает, что «Северный поток – 2» станет ключом к расширению «энергетического влияния» Москвы на Западе, так как газопровод обходит традиционные пути поставок российского голубого топлива в Европу через Украину и Польшу. В публикации говорится, что в тоже время Киев лишится «рычага давления на Россию».

Однако эксперт не уточняет причины, согласно которым он пришел к таким выводам.

Автор статьи утверждает, что страны, которые зависят от других государств в сфере энергетики, ограничены в возможностях для проведения собственного политического курса.

Политолог написал, что Западу нужно восстать против «гнета» Кремля и устроить «энергетическую революцию», которую, по его мнению, должны возглавить Франция и Германия.

Бланк утверждает, что при помощи ядерной энергетики, возобновляемых источников энергии и американского природного газа Европа в течение нескольких лет может стать независимой.

Ранее Госдеп призвал Германию «прислушаться к мнению соседей» в вопросах отмены строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом рассказал представитель Госдепа США Роберт Палладино, который одобрил решение Европейского парламента от 12 декабря. Тогда европейские парламентарии проголосовали за резолюцию, в которой осудили создание «Северного потока-2».

