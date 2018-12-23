Спецпредставитель США по борьбе с ИГ* подал в отставку

Специальный представитель США по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк подал в отставку в связи с разногласиями с Белым домом по выводу американских вооруженных сил из Сирии. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно опубликованному материалу, Макгерк называл «опрометчивым» заявление о победе США над террористами в САР. При этом спецпредставитель подчеркнул, что решение о выводе войск с территории арабской республики только ускорило его отставку.

В среду, 19 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. По его словам, единственной целью армии Соединенных Штатов в арабской республике была борьба с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство»*, над которыми американцы якобы одержали победу.

Ранее о своем намерении уйти в отставку сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис.

*«Исламское государство», ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ

