В Москве за два дня выпадет до 15 см снега
Для устранения последствий снегопада столичное руководство задействовало порядка восьми тысяч единиц спецтехники.
Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
В Московском регионе за ближайшие два-три дня может выпасть до 15 сантиметров снега. Об этом в субботу, 22 декабря, рассказал заместитель столичного градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Чиновник при этом добавил, что с начала декабря в Москве выпало 45 сантиметров снега, что составляет месячную норму.
Для устранения последствий снегопада задействовано порядка восьми тысяч единиц спецтехники. По словам заместителя мэра, если ситуация ухудшится, то столичные власти привлекут к работами дополнительные машины, однако сейчас в этом нет необходимости.
Ранее сообщалось, что в России начали тестировать первые беспилотные снегоуборочные машины.