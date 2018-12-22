Тысячи Дедов Морозов приняли участие в забеге в Санкт-Петербурге

В центре Санкт-Петербурга в субботу, 22 декабря, состоялся Всероссийский массовый забег спортивных Дедов Морозов. Как пишет газета «Известия», в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.

По информации издания, старт акции дали дети, которые пробежали 300 метров, и лишь затем к забегу подключились взрослые, бежавшие 2 километра.

Открыть мероприятие выпала честь Деду Морозу из Великого Устюга, который в этот же день зажег главную городскую елку, установленную на Дворцовой площади.

Стоит отметить, что из-за забега полиция перекрыла движение для автомобилей и общественного транспорта на Миллионной улице от Дворцовой площади до Аптекарского переулка. Также с 0:00 21 декабря до 17:30 22 декабря на данных улицах была запрещена парковка машин.

Ранее в Сети появилось видео, как два Деда Мороза сошлись в рукопашном поединке в предновогодней Одессе.