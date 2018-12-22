Появились кадры с места хлопка газа в Москве

В распоряжении телеканала «Звезда» появилась видеозапись с места хлопка газа на Туристской улице в Москве.

На кадрах запечатлено, как рабочие разгребают завалы, которые являются последствием происшествия.

Напомним, инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома. В результате обрушилась часть стены дома.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Москве подтвердили факт произошедшего. По предварительным данным, никто не пострадал. В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

