Появились кадры с места хлопка газа в Москве
Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на Северо-Западе столицы.
В распоряжении телеканала «Звезда» появилась видеозапись с места хлопка газа на Туристской улице в Москве.
На кадрах запечатлено, как рабочие разгребают завалы, которые являются последствием происшествия.
Напомним, инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома. В результате обрушилась часть стены дома.
Ранее в ГУ МЧС РФ по Москве подтвердили факт произошедшего. По предварительным данным, никто не пострадал. В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.