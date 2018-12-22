В России завершили создание крупнейшей в мире системы цифрового телевещания

Россия отныне технически полностью готова к переходу на цифровое телевещание. Вышка под названием «Ура», которая стала последним объектом цифровой сети, опутавшей страну, зажглась в Мурманской области, в поселке Видяево на базе Северного флота. Цифровая сеть России - крупнейшая в мире. Более 10 тысяч передатчиков транслируют диджитал-сигнал в самые отдаленные уголки страны. И если десять лет назад почти половина россиян могли смотреть не более четырех телеканалов, то после перехода на цифру 99% жителей страны получат полный мультиплекс - 20 обязательных теле и три радио-канала.

Огни на телебашне зажигаются словно гирлянды на новогодней елке и вместе с ними цифровое вещание приходит в закрытый поселок моряков-подводников Видяево. До этого момента принимать четкий сигнал здесь могли только обладатели спутниковых тарелок. Теперь 20 каналов в цифровом качестве абсолютно бесплатно доступны всем жителям Заполярья. С открытием этой башни в стране завершают программу строительства вещательной цифровой сети.

«Это действительно масштабное событие, мы очень рады, что именно здесь у нас в Мурманской области ставится не просто жирная точка, а яркий восклицательный знак», - говорит губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Стройка шла долгих 8 лет, за это время было подключено 10 000 передатчиков. Если перенести это на язык статистики, то получается, что каждые 8 часов в стране вводили в строй новую телевышку. Такой темп позволил еще и загрузить заказами нашу промышленность.

«Техника прошла испытания и там и сям и что самое приятное это техника российского производства, эта техника собрана в России», - заявил замминистра связи Алексей Волин.

По случаю запуска телевышки в доме офицеров устроили праздник. Чтобы подогреть интерес среди гостей разыграли 10 приставок для принятия цифрового сигнала. Одну из них выиграл мальчик Миша Шулика.

Выигрышу сразу нашли применение. Обычно всей техникой дома занимается глава семьи, но сейчас он на службе. Поэтому подключение приставки к телевизору доверили старшей дочери - Алене.

Любимые фильмы и программы теперь в высоком качестве доступны на 17 кнопке - именно здесь в бесплатном пакете уже настроен телеканал «Звезда».

Приобрести недорогую приставку необходимо самостоятельно в любом магазине электроники. Самая недорогая модель обойдется в 700 рублей. При этом Льготникам государство вернет затраченные на покупку деньги. Для этого надо написать заявление в ближайшем МФЦ и приложить к нему кассовый чек. А настроить технику помогут волонтеры. Они же объясняют, что нужно для того чтобы перейти на цифровое ТВ. Переход будет плавный, некоторое время аналоговое вещание еще сохранится в большинстве регионов. Окончательный переход на цифру состоится 3 июня наступающего года.

Строительство цифровой вещательной инфраструктуры началось за тысячи километров отсюда на берегу Тихого океана, а заканчивается на побережье Северно-Ледовитого. У каждой из более чем 5000 построенных вышек есть имя и эту последнюю назвали в честь протекающей неподалеку речки Ура, но если учесть торжественность момента и место ее постройки - поселок моряков-подводников, ее смело можно называть Ура.