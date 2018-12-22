Кадыров рассказал, как планирует завершить карьеру

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, как планирует завершить свою политическую карьеру.

Он заявил, что не хочет переходить с нынешнего поста на какой-либо иной, включая потенциальные предложения о федеральных должностях.

«Хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона, республики», — цитирует ТАСС Кадырова.

Он отметил, что не видит себя на месте руководителя федерального министерства или аналогичной должности. При этом он сознательно не собирается претендовать на руководящую должность в масштабах страны.

«Я не такого уровня человек», — добавил он.

Ранее глава Чечни рассказал о главных вещах, которых ему удалось достичь за время, проведенное на посту главы республики. По его словам, одной из важнейших является безопасность населения республики.