Спасатели остановили спуск в шахту Соликамска

Спасатели остановили спуск в строящийся ствол шахты за десять метров до вероятного места нахождения горняков из-за высокой температуры . Об этом сообщил командир отряда.

Это была шестая попытка добраться до заблокированных в горящей шахте рабочих.

По официальной информации от оперативного штаба, спасаательные работы продолжаются. Температура и задымление снизились.

«К руднику направлены силы и средства городского звена РСЧС, пожарно-спасательные подразделения», - говорится в сообщении штаба.

Ранее представитель «Уралкалия» рассказал в интервью «Звезде» обстоятельства произошедшего на шахте.

В субботу девять горняков оказались заблокированы в шахте Соликамска, где произошел пожар. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных работ. Оперативный штаб по решению возникшей чрезвычайной ситуации возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.