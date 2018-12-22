Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине откроют бесплатные курсы изучения украинского языка

Анастасия Евдокимова
22:36 22.12.2018
Такие меры предпринимаются в рамках нового закона о государственном языке.
На Украине откроют бесплатные курсы изучения украинского языка
Фото: Anvar Galeev Russian Look , Globallookrpess

На Украине планируют открыть бесплатные курсы изучения государственного языка. Об этом рассказал вице-премьер-министр страны по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

По его словам, такие меры предпринимаются в рамках нового закона о государственном языке.

«В первом чтении парламент одобрил соответствующий законопроект в октябре... в конце января и в первой половине февраля я рассчитываю, что парламент будет рассматривать во втором чтении этот закон», — сказал Кириленко в интервью «Обозревателю».

Также он отметил, что на Украине могут создать специальную комиссию по вопросам языка.

Ранее сообщалось, что власти Запорожья не смогли лишить русский язык регионального статуса. Депутаты городского совета планировали лишить русский язык официального статуса, однако не смогли прийти к согласию между собой, в связи с чем проект не получил достаточного количества голосов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.12.2018, 18:23
СК РФ возбудил дело по факту гибели шахтеров в Соликамске
Дата22.12.2018, 15:05
Новейшие Су-34 преодолели ПВО «противника» на минимальной высоте и уклонились от атаки: видео
Дата20.12.2018, 10:19
Отец Нурмагомедова озвучил стоимость реванша с Макгрегором
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата22.12.2018, 16:16
Определена дата первого полета транспортного самолета Ил-112В
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:28 В стране и мире
Хлопок произошел в жилом доме на северо-западе Москвы
18:47 В стране и мире
Видео
Десятый серийный Ил-76МД-90А выполнил первый полет: видео
17:54 В стране и мире
Видео
В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» начались столкновения с полицией
16:50 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места пожара на шахте в Соликамске
16:38 В стране и мире
Порошенко подписал закон о лишении УПЦ названия
События дня
События дня
Большая пресс-конференция Путина-2018
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы вызывающие онкологию сладости
Радиация и кровь: исследователь обнаружил «секретные» материалы в деле о гибели группы Дятлова
Названы самые популярные коты 2018 года
МАЗ показал свой «самый красивый» гоночный грузовик
Найден эффективный способ предсказывать смерть человека
Видео
В ГИБДД рассказали, как можно будет получить «красивый» номер
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.