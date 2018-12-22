На Украине откроют бесплатные курсы изучения украинского языка

На Украине планируют открыть бесплатные курсы изучения государственного языка. Об этом рассказал вице-премьер-министр страны по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

По его словам, такие меры предпринимаются в рамках нового закона о государственном языке.

«В первом чтении парламент одобрил соответствующий законопроект в октябре... в конце января и в первой половине февраля я рассчитываю, что парламент будет рассматривать во втором чтении этот закон», — сказал Кириленко в интервью «Обозревателю».

Также он отметил, что на Украине могут создать специальную комиссию по вопросам языка.

Ранее сообщалось, что власти Запорожья не смогли лишить русский язык регионального статуса. Депутаты городского совета планировали лишить русский язык официального статуса, однако не смогли прийти к согласию между собой, в связи с чем проект не получил достаточного количества голосов.