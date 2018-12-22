Мгновенная карма в Южном Бутово: как водитель быстро поплатился за дорожное хамство

На дороге из Воскресенского в Южное Бутово случилась мгновенная карма. На скорости обгонявший пробку по обочине автомобилист жестоко поплатился за попытку опередить «коллег» по дороге.

На кадрах, опубликованных на Youtube, видно, как водитель внедорожника, пользуясь возможностями своей машины, нагло объезжает стоящий в ожидании поток. Владелец автомобиля с авторегистратором продолжает снимать происходящее и через некоторое время в кадр попадает результат наглости «соседа».

В конце видео в кадре показывается перевернутый вверх колесами тот самый наглый внедорожник. Водитель не учел глубину снега и разрушительную силу негативной кармы и поплатился за это.